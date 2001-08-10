Сахалинским школьникам рассказали о великом баснописце Иване Крылове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интеллектуальный урок «Баснописец на все времена» провели в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 февраля. Участниками встречи стали учащиеся среднего звена южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Специалист Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Полина Стеценко рассказала ребятам о непростом детстве баснописца. Из-за тяжелого финансового положения ему пришлось выйти на работу в канцелярию уже в возрасте девяти лет, чтобы помогать своей матери после смерти отца.
В возрасте 13 лет Иван Крылов переехал в Санкт-Петербург, где у него появилась возможность развивать свои литературные способности. Благодаря знакомству с известными писателями, такими как Гавриил Державин и Яков Княжнин, которые стали его покровителями, Крылов смог войти в круги литераторов и начать развивать свою творческую деятельность.
Иван Андреевич Крылов написал более двухсот басен, которые были высоко оценены его современниками и оказали значительное влияние на развитие сатиры и басенного жанра в русской литературе.
В завершение встречи, ребятам был предложен тест для проверки знаний о творчестве баснописца. Используя возможности Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки, ребята успешно выполнили тестовые задания.
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