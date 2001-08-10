Тихоокеанское
информационное агентство
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17:33, | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают в виртуальный концертный зал

Жителей Поронайского района приглашают в виртуальный концертный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Виртуальный концертный зал, открытый в рамках национального проекта "Культура", продолжает свою работу в Поронайске.

10 февраля в виртуальном концертном зале пройдет концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана "Зимний джаз".

Начало концерта в 13:00.

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