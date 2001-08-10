В Южно-Сахалинске откроется выставка "Песни нового Китая. Новая китайская картина синь няньхуа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годы культуры России – Китая 2024-2025 откроются выставкой в Сахалинском областном художественном музее. 9 февраля в 16:00 в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Песни нового Китая. Новая китайская картина синь няньхуа», рассказали ТИА "Острова" в музее.
Героями новогодних народных картин няньхуа были мифические персонажи, божества, герои театральных сюжетов, все те, кто нёс в дом надежду на рождение сыновей, обещал долголетие, сытую жизнь и получение богатства, отгонял несчастья и беды.
Сформировавшаяся в Китае новая социально-политическая обстановка середины XX века изменила традиционно жанровую и художественную систему няньхуа, способствуя возникновению нового лубка синь няньхуа с историческими сюжетами на темы Новой и Новейшей истории Китая.
Над созданием современной народной картины синь няньхуа стали работать лучшие китайские художники. Авторы искали иные выразительные средства, доступные и понятные широким крестьянским массам. После революции 1949 года и образования Китайской Народной Республики совершенно иначе трактованы сюжеты, посвященные новым явлениям китайской жизни. «Новая народная картина» демонстрирует успехи развития деревни, стремление людей ко всеобщей грамотности и дружбе с Советским Союзом. Новые лубки освещали жизнь крестьян, их быт, нужды, участие в борьбе за свободную жизнь и были призваны стать наглядным рупором новой радостной и счастливой жизни народа.
На выставке «Песни нового Китая. Новая китайская картина синь няньхуа» представлена серия работ первых лет Китайской Народной Республики. Альбом из музейного собрания, состоящий из десяти листов, был напечатан в известной с XVII века гравёрной мастерской Жун бао чжай («Мастерская прославленных ценностей», г. Пекин).
Экспозиция дополнена силуэтными композициями тен-чжи из тончайшей бумаги, одним из самых распространённых видов народного творчества, и произведениями известного графика и резчика Ли Юн Шена (1949 г.р.).
Композиции его работ состоят из печатных изображений на бумаге иероглифических знаков, древних легендарных героев, астрологических животных, где каждое изображение является информационным носителем древнего национально-культурного пласта, носителем благопожелательного начала: долголетия, счастья, богатства и удачи.
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