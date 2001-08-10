Тихоокеанское
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11:25, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам презентуют сборник стихов и прозы "Голос юности"

Сахалинцам презентуют сборник стихов и прозы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 февраля. Начало в 17.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Сборник «Голос юности» является результатом литературного конкурса под одноименным названием, организованного СахОУНБ в 2023 году. Произведения 25 прозаиков и поэтов были отобраны для публикации на страницах итоговой книги. Некоторые из этих авторов примут участие в презентации.

В программу встречи также включены музыкальные выступления сахалинской группы «Седьмая база».

Мероприятие пройдет в зале заседаний (первый этаж СахОУНБ). Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.

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