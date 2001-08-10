Сахалинский Чехов-центр готовит премьеры для двух сцен театра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова приступили к работе над новыми премьерными спектаклями. Художественный руководитель Александр Агеев представит постановку «Отжарщики, или Международный рыбный день» (16+) на Новой сцене 17 и 18 февраля. Главный балетмейстер театра Маргарита Красных выступила режиссером-постановщиком спектакля «Снегурочка. НЕсказка» (12+), премьера которого состоится 23 и 24 марта на Большой сцене Чехов-центра. Постановки будут осуществлены при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

«Отжарщики…» родились на лаборатории «Всё просахалинено», которая прошла в сахалинском театре осенью 2022 года и была приурочена к 75-летию Сахалинской области. Традиционно за три дня трем режиссеры из трех городов вместе с артистами поставили три эскиза спектакля и представили их на суд зрителей и критиков. Каждый эскиз так или иначе был связан с сахалинской тематикой. «Отжарщики, или Международный рыбный день» – дебютная пьеса знаменитого сахалинского прозаика и поэта Владимира Семенчика, исполненная в комедийном ключе и повествующая о сахалинских любителях зимней рыбалки. Зрители лаборатории по достоинству оценили эскиз и проголосовали за то, чтобы довести его до полноценного спектакля.

«Отжарщики…» станут первым спектаклем Новой сцены Чехов-центра, изначально поставленным в этом пространстве. Художником-постановщиком спектакля выступила Дарья Каракулова, которая совсем недавно работала как художник по костюмам над опереттой «Княгиня чардаша». Как отметил Александр Агеев, она придумала интересное сценографическое решение для будущего спектакля. Режиссер признался, что от первоначального эскиза многое изменится.

«Мы перешли с Большой сцены в пространство сцены Новой, а здесь все устроенного по-другому, начиная с того, что нет механизма поворотного круга, за счет которого был решен эскиз, и заканчивая изменением в актерском составе. По большому счету мы сейчас сочиняем абсолютно новый спектакль. Для меня это первый опыт работы плечом к плечу с сахалинским автором, приятно, что он понимает процесс работы режиссера, что в тексте может что-то измениться, но Владимир Семенчик доверяет мне, оставляя художественное решение за мной, – рассказал Александр Агеев. – Хочется отметить, что сахалинская метель, конечно, лишила нас репетиций, а сама премьера уже не за горами, но зато появилось правильное ощущение страха перед стихией, которое мы попытались «впустить» в себя, чтобы понять, что чувствует человек, оторванный на льдине. Мы обязательно используем этот опыт в работе над премьерой».

Главный балетмейстер театра Маргарита Красных приступила к работе над спектаклем «Снегурочка. НЕсказка». Сахалинцы уже знакомы с ее работами – хореографической фантазией ONEGIN по произведению А. С. Пушкина и трагифарсом в пяти пьесах «Шекспир. Сон». Сейчас она взяла за основу известную пьесу Александра Островского «Снегурочка». Сохранив основное повествование знаменитой истории про сказочную девочку, которая погибла, познав чувство истинной любви, режиссер ввела в спектакль параллельную сюжетную линию – историю смертельно больной девушки Майи.

«Когда мы с художником придумывали сценическое решение спектакля, пришли к мнению, что для нас важна природная составляющая этой истории. Стихии, смена времен года, перемена погоды – то, что неподвластно влиянию человека, – рассказала режиссер-постановщик. – Как и у Островского, наша история начинается зимой и заканчивается летом. Мы проходим цикл обновления природы, который напрямую будет связан со второй сюжетной линией – течением болезни Майи. Знакомая нам сказка о Снегурочке будет происходить в воображении этой девочки. Мной был придуман ход, когда роли и девочки, и Снегурочки две актрисы будут играть в дубль, сменяя друг друга через спектакль. То есть сегодня она Майя, а завтра – Снегурочка и наоборот. Так каждая из них наиболее точно сможет прочувствовать образы, найдя нужные точки соприкосновения двух героинь».

В Чехов-центре прошли технический совет и первая репетиция, на которой артистов, занятых в постановке, познакомили с макетом будущего спектакля. В роли художника-постановщика «Снегурочки» выступила Елизавета Дзуцева. В качестве сценографа и художника по костюмам она выпускала спектакли в разных российских театрах, с Чехов-центром Елизавета работает впервые.

«Тема природных явлений – главенствующая для изобразительного ряда сценографии нашего спектакля. Основная идея: все изменения в природе будут происходить открытым приёмом на зрителя, то есть именно жители деревни берендеев с помощью различных театральных приспособлений будут создавать на сцене дождь, снег, пробуждение природы, – рассказала художник-постановщик. – Еще один ключевой момент – это разделение в сценографическом решении двух миров: мира реального, который ограничен для Майи размером больничной палаты, и мира сказки, возникающего в воображении девочки и заполняющего собой все пространство. Многие фокусы, придуманные мной, театральным цехам придется решить впервые, от этого работа над спектаклем становится сложнее и интереснее одновременно».