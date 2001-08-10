В Южно-Сахалинске прошел творческий вечер волонтера культуры Оксаны Новик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертная программа «Путь сердца» прошла в главной библиотеке Сахалина 31 января. Участник клуба волонтеров СахОУНБ «Дари Добро» рассказала о своей добровольческой деятельности и о тренерской работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, рассказали ТИА "Остирова" в СахОУНБ.

В программу вечера вошли выступления этно-дуэта «Истоки» Максима Пономаря и Оксаны Новик, вокального дуэта «Виктория» братьев Ивана и Юрия Мусаленко. Также творческими номера порадовали единомышленники героини встречи Александр Булыгин, Илья Серебряков, Владимир Ополев, Владимир Фролов и Надежда Жамьянова, Виктория Крылова, Алдар Базаржапов и танцевальная группа «Химанг».

Оксана Новик – человек с активной жизненной позицией. Она работает тренером-преподавателем спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта и тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре и спорту южно-сахалинской спортивной школы по плаванию. Ее подопечные ­не раз участвовали в соревнованиях и завоевывали призовые места, а сама активистка стала победителем в одной из номинаций Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех-2020».

Несмотря на большую загруженность на работе Оксана Новик всегда находит время и силы заниматься добровольчеством. Она является частным гостем библиотеки и активно участвует в подготовке и проведении многих мероприятий СахОУНБ.