Более 50 участников выступили на региональной научной конференции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональная научная конференция «XXVII Чеховские чтения» прошла в областном центре 29 января – в день рождения А. П. Чехова. Организовал мероприятие музей книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Значение личности и творчества писателя для островного региона подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук – на торжественном открытии научной конференции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Традиционно в день рождения Антона Павловича Чехова проводятся Чеховские чтения, объединяющие людей, которые изучают творчество писателя, сопоставляют имена и факты, находят в произведениях глубокие истины, проводят новые исследования. В этом году особое значение мероприятию придаёт 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, ведь многие исследователи проводят параллели между творчеством двух классиков, – подчеркнул Владимир Ющук.

К участию в «Чеховских чтениях» были заявлены 53 человека: филологи, историки, краеведы, сотрудники учреждений образования и культуры, студенты, магистранты. Среди них – 16 кандидатов наук и 3 доктора наук.

– Мы рады, что несмотря на циклон, который властвовал над островом несколько дней, до нас добрались приглашённые гости. Конференция с каждым годом расширяет свою географию. В том числе на «XXVII Чеховских чтениях» в онлайн-формате были запланированы выступления представителей Чеховской комиссии РАН из Москвы, исследователей из Саратова, Хабаровска и Владивостока, – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

В качестве приглашённого эксперта на «XXVII Чеховских чтениях» выступил Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, научный руководитель портала «Грамота.ру», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, кандидат филологических наук. На пленарном заседании конференции он выступил с докладом, в котором осветил нюансы использования знаков препинания в русском языке. А Евгения Фирсова рассказала о том, как в череде чеховских исторических событий появилась новая важная дата – день основания музея книги Чехова на общественных началах, в этом году 17 января ему исполнилось 35 лет.

Далее работа конференции продолжилась по секциям. В музее книги Чехова обсудили «Филологические аспекты в изучении творчества А. П. Чехова». Секцию провели приглашенный эксперт Владимир Пахомов и доктор филологических наук Елена Иконникова. В рамках конференции обсуждали актуальные вопросы, связанные с исследованием творчества Чехова. Кроме того, поскольку в 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, ряд заявленных тем был посвящён творчеству классика, его литературным связям с наследием А. П. Чехова.

В рамках секции «Социальный опыт учреждений культуры» в Сахалинском областном краеведческом музее сотрудники музея книги Чехова Александра Комкова и Анастасия Бурьянова рассказали о выставочной деятельности учреждения и новых поступлениях за 2023 год. Кроме того, прозвучали доклады о послевоенном Сахалине в публикациях Сергея Феоктистова, произведениях А. П. Чехова в молодёжных клубах, «Чеховиане» сахалинского скульптора Анатолия Ни и многие другие.

В арт-пространстве «РОСТ» провели секцию «Чеховские произведения в практике педагогов», на которой рассмотрели проекты по изучению творчества А. П. Чехова в дошкольных образовательных учреждениях, разработке школьного пособия по книге «Остров Сахалин», формированию культуры речи у дошкольников на примере произведений писателя. Заместитель директора музея книги Чехова Ирина Романенко рассказала о наследии А. С. Пушкина в музее книги Чехова «Остров Сахалин».

А в Чехов-центре прошла работа секции «Историческое краеведение», участие в которой приняли работники музеев, архива и другие исследователи истории Сахалинской области, такие как Игорь Самарин, Виктор Щеглов и др. В том числе докладчики рассказали о географических объектах, названных в честь А. П. Чехова, а самое оживлённое обсуждение вызвал вопрос преподавания краеведения в школах.

Параллельно с «Чеховскими чтениями» в музее прошла XXVI юношеская конференция «Чехов и Сахалин», в которой приняло участие рекордное количество ребят – более 20 докладчиков. Среди них учащиеся образовательных учреждений Южно-Сахалинска, Корсакова, а также г. Шимановска Амурской области. Кроме того, свои видеовыступления прислали учащиеся из г. Чебоксары и с. Джалинда Амурской области. В своих докладах ребята поднимали очень интересные темы, рассматривая аспекты литературного творчества, краеведения и даже туризма – по следам путешествия А. П. Чехова.

– В исследовательской работе самое главное – найти тему. Я услышала доклады на самые разнообразные темы, каждая из которых может быть разработана и далее, и так, по крупицам можно добиться крайне интересных открытий, – поделилась педагог дополнительного образования Центра детского творчества г. Шимановска Амурской области Татьяна Богомазова.

Итогом выступления участников региональной научной конференции «XXVII Чеховские чтения» станет публикация сборника, в который войдут все представленные доклады.

Музей книги Чехова благодарит за поддержку партнёров мероприятия: Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова, Сахалинский областной краеведческий музей, Государственный исторический архив Сахалинской области, Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, лицей №1 и СОШ №3 г. Южно-Сахалинска.