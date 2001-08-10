На Сахалине подвели итоги конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги литературного конкурса стихов и прозы о Родине, посвящённого 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, – «Души прекрасные порывы» подвели в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс проводился с 1 сентября 2023 года по 25 января 2024 года с целью развития творческого потенциала профессиональных литераторов и выявления талантливых людей среди непрофессиональных авторов в Сахалинской области и за её пределами.

Жюри конкурса рассмотрело 54 заявки и утвердило короткий список из 36 авторов-финалистов, чьи произведения будут включены в литературный сборник «Души прекрасные порывы».

Критериями для включения в короткий список стали: выдающиеся художественные достоинства произведения, развитие лучших традиций темы родины в малой прозе и поэзии, а также утверждение нравственных ценностей и милосердия, характерных для русской литературы.

В соответствии с положением о конкурсе, жюри определило победителя в каждой из двух номинаций.

Победитель в номинации «Малая проза» - Нина Голяк (г. Магадан) за рассказы «Куропатка», «Медвежонок» и «Дачная история».

Победителем в номинации «Поэзия» признана Марина Шереметьева (г. Южно-Сахалинск») за подборку лирических стихотворений.