В Южно-Сахалинске откроется выставка плёночной фотографии "Чёрное по белому"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Совершить путешествие по Сахалину с помощью чёрно-белой фотографии приглашают жителей и гостей островного региона в арт-пространстве «РОСТ». Музей книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области открывает выставку фотографии «Чёрное по белому». Авторы представленных снимков — резиденты арт-пространства «РОСТ» Валерия Елисеева, Владимир Губайдуллин и Алексей Харламов. В 2022 году они объединились с целью популяризации плёночной фотографии и создали студию «Ламповое фото». На выставке представлены первые результаты этой работы, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Посетители смогут «прогуляться» по Южно-Сахалинску, Александровску-Сахалинскому, Холмску и другим уголкам нашего удивительного острова. Уличные панорамы и портреты, предпочтение которым отдают авторы выставки, отражают их индивидуальное видение и неповторимый стиль. Всего в экспозиции представлено 50 фотографий, которые передают особый дух и атмосферу островной жизни.
Открытие выставки «Чёрное по белому» состоится в арт-пространстве «РОСТ» 28 января 2024 года в 15:00. Выставка будет работать до 20 февраля.
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