Тихоокеанское
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26 января в школах Южно-Сахалинска продолжается дистанционное обучение
14:12, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отменили мастер-класс по росписи деревянной свистульки "Птичка"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятными погодными условиями, отменен мастер-класс по изготовлению деревянной свистульки "Птичка" в сахалинском областном художественном музее.

Мероприятие переносится на другой день, о дате и времени сообщат дополнительно.

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