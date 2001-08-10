Сахалинцев приглашают поучаствовать в онлайн-викторине по истории благотворительности и меценатства в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальной научная библиотека приглашает островитян в возрасте от 14 лет принять участие в региональной онлайн-викторине «Промышленник по профессии, но художник в душе», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участникам предлагает проверить свои знания по истории меценатства в России, ответив на 20 вопросов. Викторина доступна на сайте библиотеки с 23 января и продлится до 18 февраля 2024 года.

Все участники викторины получат сертификаты. Победители будут награждены дипломами.

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж) СахОУНБ или по телефону +7 (4242) 45-25-40.