В Южно-Сахалинске открылась выставка к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 января. Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и героическому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На экспозиции представлены монографии, художественные, документальные, научно-популярные издания, отражающие основные вехи этого трагического периода.

К юбилейной дате вниманию посетителей представлены воспоминания Людмилы Пожедаевой в книге «Война, блокада, я и другие. мемуары ребенка войны», Дмитрия Лихачева в книге «В блокадном Ленинграде», Лидии Гинзбург в книге «Записки блокадного человека», Анны Луговской «Дети войны о войне» и другие.

Выставка расположена в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 16 февраля. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.