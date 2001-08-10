За развитие Дальнего Востока и Арктики можно получить премию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы могут стать соискателями премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики». Ежегодная национальная премия «За развитие Дальнего Востока и Арктики» призвана отметить вклад людей, активно участвующих в развитии регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Стать ее соискателями могут предприятия, общественные организации, инициативные горожане, рассказали ТИА "Острова" в мэрии города.

Мероприятие направлено на социально-экономическое развитие РФ, поиск инновационных технологий, повышение инвестиционной привлекательности дальневосточных и арктических регионов страны, сохранение самобытности культур народов, проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике.

Премия проводится по 27 номинациям, охватывающим самые разные сферы. Вместе с тем, она приурочена к Году семьи в России и укреплению института семьи, как базовой ценности многонациональной культуры РФ.

Для номинирования на получение премии соискателям необходимо до 24 февраля представить оформленную на бланке организации анкету-заявку на участие в конкурсе. Заявку можно подать по собственной инициативе либо по рекомендации органов государственной власти, общественных организаций, юридических и физических лиц.

Регламент участия, необходимый перечень документов и другая информация о о премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики» размещены на сайте проекта https://premiya.mrprussia.ru/.

Инициатором премии выступает Межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнёрство «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики».