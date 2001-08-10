Сахалинскому музею книги Чехова исполнилось 35 лет со дня основания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» отметили важную историческую дату – 17 января 1989 года было принято решение создать учреждение, посвящённое путешествию классика на Сахалин и написанному об этом произведению, на общественных началах. Соответствующий документ подписал первый заместитель председателя горисполкома Евгений Рыбаков. Таким образом, в наступившем 2024 году музею исполнилось 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в музее.

- За эти годы музей стал истинным сокровищем для всех поклонников творчества великого писателя. Здесь не только хранится богатая коллекция ценных предметов, позволяющих глубже понять и полюбить творчество Антона Павловича. В музее проводятся литературные и культурно-массовые мероприятия, выставки, конференции и встречи. Это центр культурной жизни региона, который словно магнит притягивает тысячи посетителей каждый год, – подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Следует пояснить, что долго отправной точкой в жизни музея считалось 29 сентября 1995 года – день, когда «дом с мезонином» по улице Курильской, 42 принял первых посетителей. Однако история музея началась гораздо раньше, ещё в 1980-х годах.

– Уже тогда чеховед Георгий Мироманов горел идеей создать в Южно-Сахалинске музей, который стал бы центром «всего чеховского на острове». В течение многих лет он собирал коллекцию предметов и искал поддержки у единомышленников. Так сформировался общественный совет музея, куда вошли представители органов власти, неравнодушные жители области и ведущие чеховеды страны, – рассказала директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Поздравить музей с юбилеем и вспомнить о том, как шла работа по его созданию и развитию, собралось немало друзей и единомышленников.

– Я очень хорошо помню, как Игорь Павлович Фархутдинов, тогда мэр Южно-Сахалинска, поддержал идею создания музея, говоря о том, что центр сохранения и изучения наследия Чехова должен быть именно в островной столице. Несмотря на то, что некоторые не верили в идею музея книги, относились к ней скептически, благодаря неравнодушию, энтузиазму и поддержке многих людей, её удалось реализовать. И сегодня я не перестаю радоваться успехам музея, – поделилась заслуженный работник культуры Российской Федерации Раиса Блинова, которая входила в состав общественного совета музея книги Чехова.

– Как у любого начинания, были мнения «за» и «против», но если необходимость появления очевидна, рано или поздно любые сомнения отпадают! И сегодня вряд ли хоть кто-то скажет, что Сахалину не нужен музей книги Чехова, это должно было случиться, – отметил заместитель директора историко-литературного музея «А. П. Чехов и Сахалин» г. Александровска-Сахалинского Темур Мироманов.

Поделиться своими воспоминаниями о развитии музея в этот вечер мог каждый желающий – в режиме свободного микрофона. Немало тёплых слов произнесли островной журналист Александр Губер, сахалинский краевед Игорь Самарин, директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева, председатель сахалинского отделения Союза писателей России Николай Тарасов, бывший директор музея книги Чехова Анна Жук, директор Сахалинского областного художественного музея Денис Яньшин, учёный секретарь Музейно-мемориального комплекса «Победа» Елена Савельева и многие другие! Своё поздравление по случаю юбилея прислал и бывший сахалинский журналист, ныне проживающий в Белгороде, Алексей Дворкин, он немало писал о работе музея и о сохранении творческого наследия Чехова. Кроме того, руководству музея преподнесли немало ценных подарков, в числе которых редкие книжные издания, предметы с историей и картины, которые, конечно же, пополнят коллекции фондов. В завершение встречи собравшиеся проголосовали за то, чтобы утвердить новую дату в череде чеховских исторических событий Сахалинской области – день основания музея 17 января 1989 года!

К юбилею музея книги Чехова подготовили и тематическую выставку – «Музею книги – быть!». В экспозиции представлены архивные документы, которые подробно знакомят с историей музея, часть из них представлена широкой публике впервые. Выставка начнёт свою работу с 18 января.