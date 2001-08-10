Тихоокеанское
информационное агентство
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12:37, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают пройти онлайн-тест, посвященный 100-летию выхода первого номера журнала "Смена"

Сахалинцам предлагают пройти онлайн-тест, посвященный 100-летию выхода первого номера журнала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-тест «Смена: страницы журнала листая» доступен на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 18 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Все желающие могут проверить свои знания о журнале, ответив на 20 тематических вопросов теста.

«Смена» - молодежный иллюстрированный литературно-художественный журнал, предназначенный для тех, кто ценит интеллектуальное чтение. За свою вековую историю журнал зарекомендовал себя как надежный источник аналитических, полемических и разъясняющих материалов, а также литературных произведений, которые нашли отклик у широкой аудитории.

Дополнительная информация телефону +7(4242) 45-25-40.

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