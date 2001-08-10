Сахалинцам предлагают пройти онлайн-тест, посвященный 100-летию выхода первого номера журнала "Смена"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Онлайн-тест «Смена: страницы журнала листая» доступен на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 18 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Все желающие могут проверить свои знания о журнале, ответив на 20 тематических вопросов теста.
«Смена» - молодежный иллюстрированный литературно-художественный журнал, предназначенный для тех, кто ценит интеллектуальное чтение. За свою вековую историю журнал зарекомендовал себя как надежный источник аналитических, полемических и разъясняющих материалов, а также литературных произведений, которые нашли отклик у широкой аудитории.
Дополнительная информация телефону +7(4242) 45-25-40.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
13:09 Сегодня Сахалинец Артём Дильмурадов рассказал о жизни после возвращения домой с СВО
10:18 Сегодня Три тысячи подъездов отремонтируют в 2024 году на Сахалине и Курилах
10:15 Сегодня Увеличен период, в течение которого родители могут обратиться за выплатой из материнского капитала
13:07 Сегодня В Южно-Сахалинске проверяют работу управляющих компаний
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
14:30 11 Января Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака
17:16 11 Января В Южно-Сахалинске начали заселять "Уюн парк"
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 15:21 Сегодня Южно-сахалинский снежный полигон закроют
- 12:57 Сегодня Сахалинскому музею книги Чехова исполнилось 35 лет со дня основания
- 12:36 Сегодня В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
- 11:07 Сегодня Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не парковаться на обочинах и остановках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?