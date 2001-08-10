Выставка фотографа Артема Удодова открылась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авторская фотовыставка «Сахалин-Итуруп: любимые пейзажи» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 января. Экспозиция, представленная фотографом, отражает его страсть к путешествиям и восхищение островной природой, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На своих фотографиях автор запечатлел неповторимые ландшафты и красоты островов: бухты, заливы и скалы, отражающие в себе облака, вулканы и кипящие реки. Не менее привлекательны на фотографиях согнувшаяся лиственница, непроходимый бамбук и кедровый стланик, стойко отражающий вторжение чужаков. Кроме того, посетители увидят идущий на нерест лосось, медведей, лис и гармонично позирующих для фото пернатых.

По словам Артема, он начал увлекаться фотографией еще со школьных лет. Начал с пленочных фото и продолжил в цифровом формате. В школьные и студенческие годы бывал на острове Итуруп, проходя с друзьями и отцом-геологом по рабочим маршрутам. Сегодня он живет и работает в Южно-Сахалинске, продолжая увлекаться путешествиями и фотосъёмками.

Выставка расположена в Зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 16 февраля. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.