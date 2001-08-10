Что посмотреть из классики на Старый Новый год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старый Новый год - это праздник, проверенный временем. Он завершает череду новогодних мероприятий и, по традиции, его отмечают в кругу семьи. Как приятное возвращение в прошлое в этот день – совместный просмотр любимых фильмов: например, черно-белых. Нужно ли удивляться, что интерес к классическим черно-белым картинам никогда не пропадает? Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин посмотрел в онлайн-кинотеатре KION (12+) от экосистемы МТС несколько проверенных временем черно-белых фильмов и сегодня обращает на них ваше внимание.
В 1940 году драматург Мюррэй Барнетт вместе с Джоан Элисон сочинил пьесу "Все приходят к Рику". В театре эта пьеса так и не была поставлена, но зато она легла в основу одного из самых знаменитых фильмов в истории кино - фильма "Касабланка" (16+).
Оставивший родину американец Рик Блейн, владелец игорного клуба в Касабланке, встречается с покинувшей его несколько лет назад возлюбленной Ильзой, которая приехала в город вместе со своим мужем. По их следу идут немцы, и Ильза пытается упросить Рика отдать принадлежащие ему важные документы...
Главные роли в фильме исполнили Хамфри Богарт и Ингрид Бергман. Интересный факт: когда Ингрид Бергман спросила, в кого же влюблена ее героиня, режиссер Майкл Кёртиц предложил ей играть так, как будто она колеблется в чувствах между двумя мужчинами...
Отметим, что фильм "Касабланка" был удостоен 3 "Оскаров", в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Еще одна классика Голливуда - приключенческий фильм 1933 года "Кинг-Конг" (6+). На диком острове научная экспедиция захватывает громадную человекообразную обезьяну и привозит ее в Нью-Йорк для показа праздной публике. Кто бы мог подумать, что этот жуткий монстр, способен на такое тонкое чувство, как любовь?
В дебютный уик-энд картина установила рекорд кассовых сборов для начала 30-х годов. Ей удалось собрать 90 тысяч долларов! Чтобы было понятно, насколько это были большие деньги, скажем, что каждому пилоту аэроплана за участие в проекте заплатили по... 10 долларов!
Удивительно, что у этой картины такой небольшой возрастной ценз: всё-таки дотошные критики насчитали во всей картине аж 40 погибших героев! Мало кто знает, что знаменитый рык Кинг-Конга на самом деле является комбинированным рыком льва и тигра, прокрученным назад.
"Кинг-Конг" - один из первых фильмов в мировом кино, где весь видеоряд сопровождается музыкой. До этого музыку включали только в титры и в некоторые эпизоды.
Еще один интересный факт: фильм входит в список величайших картин за всю историю по версии издания "Entertainment Weekly" и занимает в нем 47-е место.
Для ценителей интеллектуального кино - черно-белая драма американского режиссера Джима Дармуша "Вне закона" (18+). В тюремной камере собирается троица незадачливых преступников: сварливый диск-жокей Зак, мелкий сутенёр Джек и итальянец Роберто. Странная встреча совершенно разных людей становится началом побега и недолгой, но настоящей дружбы...
Мало кто знает, что для подготовки к съемкам исполнители главных ролей - Том Уэйтс, Джон Лури, Джим Джармуш и Роберто Бениньи, провели ночь в тюрьме. И самым спокойным из этого квартета в камере оказался комедийный итальянский актер Роберто Бениньи!
Из советских черно-белых фильмов предлагаем вспомнить комедию Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (12+). Так приятно еще раз пересмотреть историю про доброго автоугонщика Юрия Деточкина!
Первоначально на роль Деточкина планировался Юрий Никулин, но он вместе с цирком отправился на гастроли в Южную Африку почти на полгода. В результате на роль Деточкина пробовался Олег Ефремов, но в итоге ее отдали Иннокентию Смоктуновскому, а Ефремов сыграл роль Максима Подберезовикова...
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