Более 17 тысяч зрителей побывали в Чехов-центре в новогодние каникулы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Чехов-центр показал 57 спектаклей для горожан и гостей Южно-Сахалинска. Для детей прошло 49 сказок. На большой сцене театра юные зрители и их родители смогли увидеть «Новогодние приключения Маши и Вити» и «Летучий корабль», а на Новой сцене Чехов-центра было показано представление «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки». Взрослых в праздничные дни также не обошли вниманием – для них было показано 8 вечерних спектаклей, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

В праздничные дни театр посетили 17070 зрителей. Для поздравления ребят на дому были организованы выезды Деда Мороза и Снегурочки, в этом году новогодние волшебники навестили 43 семьи.

«Главным событием этой новогодней кампании, конечно, стал показ сказок и утренников на Новой сцене Чехов-центра. Сказку «Волшебная ночь…», которую поставила актриса и режиссер Наталья Шаркова в 2017 году, мы капитально возобновили и из фойе театра перенесли в новое уютное сценическое пространство. Судя по отзывам детей и родителей, спектакль пришелся им по душе, – рассказала директор Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова Татьяна Корнеева. – В светлый праздник Рождества Новая сцена распахнула двери для ребят, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Эта благотворительная акция прошла при поддержке Правительства Сахалинской области, нескольких министерств островного региона и Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Большая радость на душе, когда видишь счастливые глаза детей. Считаю, что «Рождественская елка» - прекрасный завершающий аккорд нашей новогодней кампании на Новой сцене. Надеюсь, это станет доброй традицией».

Более 2000 билетов Чехов-центр в праздничные дни отдал на благотворительность. Посмотреть новогодние сказки пришли воспитанники реабилитационного центра «Преодоление», представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и воспитанники Троицкого детского дома (Центр «Звездный). В рамках проекта «Сопричастность» билеты в театр получили семьи военнослужащих и мобилизованных из Южно-Сахалинска.

Традиционно Дед Мороз и Снегурочка из Чехов-центра вместе с представителями Южно-Сахалинского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», депутатами городской Думы и Советом отцов при мэре отправились в областную детскую больницу, чтобы поздравить ребят, оказавшихся в этом медицинском учреждении.

Актриса Чехов-центра Марина Семенова выступила режиссером и автором новогодней сказки-утренника для воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Вместе с участниками театральной студии «Классный театр», которым она руководит, подготовили новогоднее представление «Снегурочка и ее друзья».

«Я написала сценарий, Чехов-центр предоставил костюмы, а школа № 5 - актовый зал для репетиций. Мы три раза отыграли наше представление для детей и подростков, которые, несмотря на разные возможности, умеют веселиться на все сто процентов! И мы, и руководство центра «Преодоление» очень волновались перед первым показом, учитывая, что это был уникальный опыт (до этого для детей из центра играли только их специалисты). Но все получилось! У нас много положительных эмоций от участия, благодарных слов от зрителей», - отметила Марина Семенова.