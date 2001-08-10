В Южно-Сахалинске подводят итоги развития сферы культуры в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В перечень культурных мероприятий 2023 года вошли более 9000 событий, которые посетили порядка 900 тысяч человек. На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений составляет 40 единиц. Курирует отрасль - департамент культуры и туризма администрации города, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Городской парк им. Гагарина — многопрофильный центр отдыха южносахалинцев и гостей областной столицы. Ежегодно его посещают более 2 млн гостей. Ключевое событие прошедшего года - расширение парковой зоны: набережная реки Рогатки стала частью территории любимого места отдыха горожан. Проект благоустройства набережной состоит из четырех этапов. Первый - был завершен в 2023 году. Начаты работы в рамках второго этапа, окончание которых планируется в этом году.

Отдельное внимание уделено реализации в городском округе общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования. На сегодняшний день количество учащихся, занимающихся в музыкальных, художественных школах, а также в школах искусств составляет более 2700 человек. Южносахалинцы регулярно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, завоевывая высокие награды.

В 2024 году завершится строительство новой школы искусств в Луговом. Знаковый для муниципалитета объект рассчитан на 230 учащихся. Кроме учебных классов в здании предусмотрен актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.

Новый импульс для развития получил камерный оркестр Южно-Сахалинска. В 2023 году музыкальному коллективу был присвоен статус симфонического академического. Свое 15-летие отметил ансамбль современной народной песни «Русский терем». Творчество данных коллективов всегда вызывает большой отклик среди южносахалинцев и гостей областного центра. Кроме того, артисты ведут гастрольную деятельность.

Вместе с тем в Южно-Сахалинске реализуются значимые проекты по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства. В областном центре действует академия эстрады Ларисы Долиной, открылся новый репетиционный зал Сахалинской филармонии, первые спектакли состоялись на Новой сцене Чехов-центра, созданной на базе кинотеатра «Комсомолец». Значимым культурным событием стала премьера оперетты «Княгиня чардаша», в музыкальном сопровождении которой также принял участие Южно-Сахалинский симфонический оркестр.

Если говорить о внутреннем туризме, то сегодня он переживает новый виток развития. Южно-Сахалинск привлекает все больше жителей других субъектов страны. Внимание департамента направлено в том числе и на развитие туристического потенциала. В областном центре ежегодно проводится ряд мероприятий различного формата, включая событийный, гастрономический, спортивный и деловой туризм.

Большую популярность среди горожан и гостей областного центра приобрели экскурсии «Культурно-туристического центра Южно-Сахалинска» (http://sakhalin.tours ) . Кроме того, в муниципалитете продолжается работа по созданию вело- и пешеходных маршрутов, обустраиваются рекреационные зоны и экологические тропы. Разрабатывается проект объединения пешеходными связями ботанического сада и «Горного воздуха», что позволит гармонично вписать горнолыжный курорт в городское пространство.

Вектор развития сферы определен в федеральных и региональных программах, в том числе и в нацпроекте «Культура», инициированном президентом Владимиром Путиным. Их реализация на территории муниципалитета находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Перспективными направлениями отрасли по-прежнему остаются модернизация учреждений культуры, повышение статуса работников культуры, благоустройство новых пространств для отдыха горожан и др.