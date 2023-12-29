В Южно-Сахалинске открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под занавес уходящего года жителей и гостей Сахалинской области ждёт необычное приключение – разгадать тайны неизвестных портретов можно на выставке «Неизвестный» (0+). Это совместный проект литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Приморской государственной картинной галереи и Сахалинского областного художественного музея, который реализуется при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Это наш первый совместный проект с музеем книги Чехова. У нас очень богатая коллекция живописи, как русской, так и зарубежной, нам есть, что показать. И мы очень рады тому, что пока действуют крупные проекты, наши фонды продолжают «работать» и радовать людей! – призналась директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

«Неизвестный» – это коллекция портретов XVIII–XIX веков из собрания Приморской государственной картинной галереи. История каждой из представленных работ уникальна и окутана тайной, ведь часть из них – неустановленного авторства, а другая часть – это изображения неизвестных людей.

– Мы хотим поблагодарить островное министерство культуры и архивного дела за то, что весь этот год поддерживали наши проекты! Эта экспозиция интересна и необычна тем, что за каждой работой – колоссальный научно-исследовательский труд, который продолжается! Ведь атрибуция ведётся до сих пор, и, к примеру, пока шла работа над выставкой, загадка двух картин была разгадана, – рассказала директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

На церемонии открытия выставки музею книги Чехова презентовали художественные каталоги Приморской государственной картинной галереи. Кроме того, благодарностью музея книги Чехова был отмечен директор Сахалинского областного художественного музея Денис Яньшин, в их фондах тоже обнаружилась работа неизвестного автора, которая дополнила экспозицию. Свои «неизвестные» есть в фондах музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Например, работы Сергея Чехова. Казалось бы, имя автора известно, однако до сих пор не установлено, какой именно Чехов создавал рисунки – Сергей Михайлович, племянник писателя, или Сергей Сергеевич, его сын.

Первое знакомство с выставкой прошло под музыкальные композиции в исполнении артистки Сахалинской областной филармонии Анастасии Чубич и с экскурсией, которую провели директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко и заведующая экспозиционно-исследовательским отделом музея книги Чехова Александра Комкова. Теперь у посетителей есть возможность под другим углом взглянуть на «безымянные» портреты. Например, попытаться представить, какими были изображённые на них люди, чья личность неизвестна. А может быть, провести своё расследование и попробовать разгадать тайны неустановленных работ.

Выставка «Неизвестный» будет работать до 10 марта.