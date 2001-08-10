Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
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10:39, | Новости культуры Сахалина и Курил

Известные земляки: новая тематическая страница появилась на сайте главной библиотеки Сахалина

Известные земляки: новая тематическая страница появилась на сайте главной библиотеки Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты отдела краеведения ведущей островной библиотеки собрали информацию об известных людях, которые родились на Сахалине и Курильских островах и достигли успеха в различных областях деятельности, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Биографии этих людей упорядочены в алфавитном порядке, и каждая статья содержит список использованной литературы. Некоторые источники также имеют ссылки на электронные полнотекстовые копии документов. Страница будет обновляться и дополняться по мере выявления новых фактов об известных сахалинцах и курильчанах.

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