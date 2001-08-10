Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
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16:25, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинские семьи смастерили снежинки в технике квиллинг

Сахалинские семьи смастерили снежинки в технике квиллинг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 декабря. Мероприятие было организовано совместно с фондом «Защитники Отечества» для членов семей участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист библиотеки Эльвира Че и волонтер клуба СахОУНБ «Рукодельница» Галина Мальцева рассказали историю возникновения искусства квиллинга, продемонстрировали базовые элементы и раскрыли секреты бумагокручения. Даже дошкольники смогли создать снежинку из 18 базовых элементов. На мероприятии также присутствовал Дед Мороз, который поздравил участников с наступающими праздниками.

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