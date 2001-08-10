Симфонический оркестр Южно-Сахалинска представил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт состоялся в воскресенье, 24 декабря, в ККЗ «Октябрь». Новогодняя сказка на музыку композитора Петра Чайковского в исполнении Южно-Сахалинского симфонического оркестра собрала полный зал любителей классики. рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южно-Сахалинский симфонический оркестр провожает 2023 год новогодней сказкой «Щелкунчик» в авторской версии художественного руководителя и главного дирижера оркестра Тиграна Ахназаряна.

Особенностью концерта стал не только синтез литературы и музыки, но и то, что Тигран Ахназарян не управлял музыкантами, а выступал в роли рассказчика – волшебника Дроссельмейера. Добиться слаженности игры музыкантов без дирижера удалось благодаря многочасовым репетициям.

- «Щелкунчик» – мой эксклюзивный авторский проект. Такого уникального сочетания звучания симфонического оркестра и оригинального текста Гофмана никто не делал. Мы с музыкантами проделали большую и долгую работу, чтобы добиться такого результата. Потому что оркестру архисложно исполнять такую музыку самостоятельно, без дирижера. Наш коллектив – единственный в своем роде, который способен самостоятельно сыграть фрагменты из балета. Мы тщательно готовимся к каждому выступлению, чтобы порадовать слушателей и подарить южносахалинцам волшебную атмосферу новогодних праздников, – поделился дирижер Тигран Ахназарян.

Напомним, в субботу, 23 декабря, симфонический оркестр выступил с «Щелкунчиком» на благотворительном концерте для семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Отметим, юбилейный 25-й творческий сезон оркестра в самом разгаре. В 2024 году коллектив обещает порадовать жителей Южно-Сахалинска интересной программой.

Послушать авторское исполнение музыкальной сказки «Щелкунчик» можно на финальном концерте уходящего года, который состоится 25 декабря в 19.00 в киноконцертном зале «Октябрь».