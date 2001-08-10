Сахалинцам рассказали о нивхе Позвейне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Нивх Позвейн, проводник сподвижник Г. И. Невельского» в рамках лектория «Краеведческие штудии» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря. Участниками встречи стали учащиеся вечерней общеобразовательной школы № 1 города Южно-Сахалинска и постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экскурсовод, краевед, член сообщества «Народный Сахалинский гид» Лариса Орехова подробно рассказала о первом нивхе, который был отмечен государственными наградами Российской Империи – Позвейне.
Слушатели узнали, что один из сподвижников Г. И. Невельского штабс-капитан Д. И. Орлов заметил у туземцев пуговицы из угля и они рассказали ему где на острове находятся каменноугольные месторождения. Тогда, в феврале 1852 года на север Сахалина был командирован лейтенант Н. К. Бошняк в сопровождении Позвейна. Наличие выходов угля по всему северо-западному побережью острова и по реке Тымь подтвердилось. Г. И. Невельской сделал вывод о богатстве острова каменноугольными месторождениями, столь необходимыми для формирующегося пароходного флота на Дальнем Востоке России.
Позвейн сотрудничал с местной администрацией Приморской области. Совершил не менее десятка обследований местности по заданию Амурской экспедиции. Хорошо знал местные наречия, языки и нередко выступал переводчиком. Позвейна пригласили принял участие в Санкт-Петербургской общероссийской сельскохозяйственной и промышленной выставке. Спикер подробно рассказала какие национальные предметы были представлены им на трех больших стендах, среди которых были домашняя утварь, шкура медведя, которого убил сам нивх, мех лисицы, традиционная одежда и т.д. Предметы были высоко оценены императором Александром II. Позвейн был удостоен четырех государственных наград (две медали и два жалованных кафтана для инородцев, полученных им в 1854 и 1858 гг.) и двух ведомственных медалей Вольно-экономического общества, которые по своему статусу не уступали государственным. Это был единственный в случай в истории Российской империи, когда простой инородец, не являющийся представителем родовой или княжеской знати, был отмечен таким количеством официальных наград.
Кроме того, на встрече были представлены краеведческие книги по теме из фондов СахОУНБ: издания об Амурской экспедиции Г. И. Невельского и книги о коренных этносах Сахалинской области – нивхах.
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