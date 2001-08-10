Сахалинским школьникам рассказали об искусстве театральных декораций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча «День профессии. Искусство театральных декораций» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 декабря. Участниками встречи стали учащиеся среднего звена южно-сахалинских школ №5, № 23 и гимназии №1, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Мероприятие началось с показа видеоролика, выпущенного в 2020 году к 90-летию Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова. Этот видеоролик познакомил посетителей с историей становления и развития театрального искусства на Сахалине и рассказал о текущей деятельности единственного на острове драматического театра.
Гостем встречи стала художник-бутафор театра Чехов-центр Виктория Ведьмакова. Она служит в театре уже 10 лет и за это время успела принять участие в создании бутафории и декораций для многих спектаклей. В свободное время Виктория занимается собственным творчеством – создает картины из эпоксидной смолы и акрила, которые были представлены на многочисленных выставках.
Большая часть выступления Виктории Ведьмаковой была посвящена ее работе в художественно-декорационном цехе театра. Она показывала фотографии из личного архива, демонстрируя помещение, где создаются театральные декорации, и процесс создания реквизита для конкретных спектаклей. Школьники с особым интересом рассматривали фотографии человеческих голов из силикона, созданных для спектакля «Собачье сердце», а также процесс создания искусственных частей тела для спектакля «Кроткая». В качестве примера Виктория принесла на встречу две вещи из коллекции театра: поролоновую ногу и силиконовую кисть руки, которые все желающие могли посмотреть и даже потрогать.
В конце мероприятия участники встречи задали спикеру вопросы, а затем сделали общую фотографию.
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