Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалина поговорили об искусстве гжели. Беседа прошла 21 декабря. Ее участниками стали получатели социальных услуг Отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания населения. О красоте гжельского искусства рассказала постоянный читатель библиотеки, педагог с 20-летним стажем, долгие годы жизни посвятившая работе в институте педагогики СахГУ, Светлана Бибик, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специально для лекции спикер привезла личную коллекцию гжельских изделий и подробно о них рассказала. Кроме прочего, речь шла об истории искусства гжели, о том, какую глину используют при ее изготовлении, а также о знаменитых художниках по гжельской росписи.

Необожженные изделия гжельского фарфора – изначально с черным рисунком на белом фоне. Дело в том, что краска для росписи – оксид кобальта – черного цвета и только при высоких температурах приобретает узнаваемый синий оттенок. Особый интерес у публики вызвала информация, что примечательной чертой этого прикладного искусства является сказочный цветок – гжельская роза, которая называется «агашкой».

Помимо прочего, Светлана Бибик поделилась своими впечатлениями от посещения Гжельского фарфорового завода и музея гжели в 2006 году. Это путешествие позволило ей узнать много нового о развитии гжельского искусства. Например, какие техники и материалы используются при создании знаменитых изделий.