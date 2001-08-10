Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года музей книги Чехова предоставил возможность сахалинцам и гостям региона отправиться в зимний сказочный мир искусства! Выставка под названием «Сны Сахалина» открылась в галерее «Город художников», расположенной на 4-м этаже ТРК «Сити Молл». Она организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Поздравляю всех с открытием десятой юбилейной выставки в «Городе художников»! Благодарю команду музея книги Чехова и художников, которые предоставляют свои работы. Мы ценим вас и любим. Желаю приятного просмотра! – сказала ведущий советник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Александра Михайлова.

В экспозиции «Сны Сахалина» представлены работы как известных сахалинских художников, так и начинающих авторов. Фантазия авторов безгранична: масляная живопись и акварель сменяются картинами, выполненными темперой и тушью, зеркалом и эпоксидной смолой.

– У нас получилась атмосферная новогодняя выставка! Художники как всегда постарались! Не перестаю удивляться: уже открылось столько выставок, и каждый раз мы видим новые работы. Благодарю Губернатора Валерия Лимаренко и директора музея Евгению Фирсову за такой замечательный проект «Художники Сахалинской области». Желаю не оставлять кисть и продолжать работать! – отметил председатель сахалинского отделения Профессионального союза художников Сергей Васенкин.

Напоминаем, что работы, представленные на выставке, можно приобрести. Каждая из них может стать оригинальным и уникальным подарком к Новому году!

Отметим, что выставка «Сны Сахалина» в галерее «Город художников» будет работать до 18 февраля.