Увидеть "Сны Сахалина" приглашает музей книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зима – время, когда природа засыпает. Спит и усыпанный снегом остров Сахалин. Что видит он в своих снах? Хлопья белого снега, покрытые льдом реки или играющее бликами в горах солнце? О том, что можно увидеть, гуляя по чужим снам, – наша выставка, которая открывается в галерее «Город художников». Отправиться в зимний сказочный мир искусства приглашает всех музей книги Чехова, рассказали ТИА "Острова" в музее.
В экспозиции «Сны Сахалина» представлены работы как известных сахалинских художников, так и начинающих авторов, фантазия которых безгранична: масляная живопись и акварель сменяются картинами, выполненными темперой и тушью, зеркалом и эпоксидной смолой. Напоминаем, что работы, представленные на выставке, можно приобрести. Каждая из них может стать уникальным подарком к Новому году!
Выставка «Сны Сахалина» организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Открытие состоится 15 декабря в 16:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж).
Выставка будет работать до 18 февраля.
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