Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зима – время, когда природа засыпает. Спит и усыпанный снегом остров Сахалин. Что видит он в своих снах? Хлопья белого снега, покрытые льдом реки или играющее бликами в горах солнце? О том, что можно увидеть, гуляя по чужим снам, – наша выставка, которая открывается в галерее «Город художников». Отправиться в зимний сказочный мир искусства приглашает всех музей книги Чехова, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В экспозиции «Сны Сахалина» представлены работы как известных сахалинских художников, так и начинающих авторов, фантазия которых безгранична: масляная живопись и акварель сменяются картинами, выполненными темперой и тушью, зеркалом и эпоксидной смолой. Напоминаем, что работы, представленные на выставке, можно приобрести. Каждая из них может стать уникальным подарком к Новому году!

Выставка «Сны Сахалина» организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Открытие состоится 15 декабря в 16:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж).

Выставка будет работать до 18 февраля.