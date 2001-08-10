Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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12:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский "Солнцеворот" приглашает любителей бардовской песни

Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт бардовской песни «Солнцеворот» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 декабря. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках празднования Международного Дня авторской песни, островные исполнители встретятся со своими поклонниками. Они исполнят популярные песни и композиции собственного сочинения, а в завершение концерта, по традиции, споют «Молитву» Булата Окуджавы.

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242)45-25-54.

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