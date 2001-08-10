На Сахалине прошла презентация каталога работ островных художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация каталога работ островных художников «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд» прошла в областном центре, церемония состоялась в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова. Антология изобразительного искусства, изданная в пяти томах, охватывает более чем 70-летнюю историю творчества сахалинских мастеров – от 1946 до 2023 года. Масштабная работа проведена в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

– Я сам лично вместе с художниками участвовал в отборе. Это тысячи картин, созданных более чем за 70 лет – «золотой» художественный фонд региона. Скоро каталог будет доступен всем. Это – сокровищница островной культуры», – заявил в своем выступлении перед депутатами областной Думы Губернатор Валерий Лимаренко.

Презентацию каталога сопровождала выставка картин островных художников, организованная в фойе островного театра. Перед началом церемонии зрителям продемонстрировали несколько номеров из оперетты «Княгиня Чардаша», премьера которой состоится уже 14 декабря. Кроме того, церемонию украсили своим выступлением артисты Сахалинской филармонии. Великолепным фоном к их номерам стали полотна признанных мастеров, демонстрируемые на экране.

– Мы отобрали около 1000 работ из 15 тысяч картин, которые хранятся в фондах и частных коллекциях. Для нас очень важно познакомить всех, кто приезжает к нам в регион, с нашей культурой, ведь в этих картинах – история нашей жизни, – подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

В создании каталога участвовали специалисты островных учреждений культуры, в том числе музея книги Чехова и Сахалинского областного художественного музея. Сигнальный экземпляр в торжественной обстановке вручили тем, без кого проделать этот труд было бы невозможно.

– Мы понимаем, что проделана огромная работа. Но это только начало, первый шаг к тому, чтобы сделать искусство наших художников ещё ближе всем желающим, – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Экземпляры каталога «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд» получили председатель сахалинского отделения Профессионального союза художников России Сергей Васенкин, члены Союза художников России Надежда Троегубова, Дё Сон Ен и Константин Колупаев, первый директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Раиса Горохова, художник-скульптор Михаил Барылов.

Отметим, что по инициативе губернатора в последнее время островным художникам уделяется повышенное внимание. В областной столице создали новые выставочные площади и мастерские: арт-пространство для молодых мастеров «РОСТ», «Город художников», галерею в арт-резиденции «Маяк». Капитально отремонтирован выставочный зал Союза художников на улице Вокзальной. На очереди строительство новой художественной галереи, которая будет располагаться в историческом здании «Современника». Там будет выставлено около тысячи картин островных мастеров. А это значит, что каталог их работ будет только пополняться.