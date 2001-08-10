Музей книги Чехова в Южно-Сахалинске провел ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года в ТРК «Сити Молл» прошло яркое и неординарное событие – выставка-ярмарка «День художника». Организовал её музей книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Весь день посетителей ждали выставка-продажа картин и изделий ручной работы, творческие мастер-классы и концерт. Мероприятие для любителей изобразительного искусства состоялось в минувшую субботу на 3-м этаже комплекса, в творческом пространстве которого каждый смог ощутить атмосферу праздника, выбрать и создать уникальные подарки для своих близких, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Программа ярмарки была составлена таким образом, что весело и интересно провести время смогли и взрослые, и дети! В центре события была выставка-продажа картин и изделий ручной работы, в которой приняли участие островные художники.

– Этот год был насыщен яркими событиями творческой жизни – открывались новые площадки, на которых проходили выставки и мастер-классы. Мы рады, что у нас сложилось столь плодотворное сотрудничество, пользу которого ощущает каждый житель региона, приобщаясь к искусству. В рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», который инициировал Губернатор Валерий Лимаренко, эта работа будет продолжена, – сообщил начальник отдела по делам архивов и музеев островного министерства культуры и архивного дела Константин Гончаров.

Началось мероприятие с церемонии награждения – благодарственные письма вручили тем художникам, чьи работы были представлены на выставке-ярмарке «Россия» на ВДНХ в Москве.

– Мы благодарны каждому, кто откликнулся, оказалось, что наш регион одним из первых выступил с подобной инициативой, и работы островных художников стали украшением масштабного мероприятия. Продолжайте творить и радовать нас всех своим искусством! – сказала директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

С 12:00 до 17:00 посетителей ждали интерактивные занятия для всей семьи, островная художница Марианна Ерёмина научила всех желающих рисовать шаржи, Виктория Смирнова провела мастер-класс «Ёлочка», а Екатерина Пак показала, как создавать текстурные цветы. Кроме того, у большой ёлки была организована зона семейного пленэра, где каждый смог изобразить символ Нового года. Однако гости ярмарки решили не ограничивать себя в творчестве, создавая свои сюжеты на бумаге!

На площадках выставки-ярмарки прошли мастер-классы от сахалинских мастеров живописи и рисунка. Под руководством Ольги Нигулимовой и Сергея Васенкина посетители смогли создать свои шедевры!

– Это очень волнительно, наблюдать за тем, как работает мастер! Я постаралась повторить всё, что он показывал, по-моему, получилось неплохо! Вообще очень полезное мероприятие, уже успела купить своим друзьям новогодние подарки, – призналась одна из участниц мастер-класса.

Кроме того, секретами акварели с гостями поделился профессиональный художник из Владивостока, профессор кафедры живописи и графики Дальневосточного государственного института искусств Игорь Обухов. Вместе с ним мероприятие посетил художник-живописец, председатель Общества изобразительного искусства города Циндао (КНР), куратор проекта «Циндао. Акварель китайских и российских художников» Жэнь Гуанжуй. Он высоко оценил работы, представленные на выставке.

Ярким украшением выставки-ярмарки стала концертная программа, для гостей праздника выступили Кристина Дворникова и Марина Киселёва – артистки вокального ансамбля «Дивия» под руководством Ирины Иконниковой Областного центра народного творчества, солистка Сахалинской филармонии Александра Баленко. Изюминкой концерта стали зажигательные номера от кавказского и армянского танцевального коллектива «Назани». Финальным аккордом программы прозвучали песни в исполнении ансамбля «Русский терем».

Напомним, что впервые выставку-ярмарку музей книги Чехова провёл в мае этого года, площадкой для презентации творчества сахалинских художников стала арт-резиденция «Маяк». Необычный праздник объединил людей, неравнодушных к искусству, и многие отметили, что проводить мероприятие необходимо регулярно!

Музей книги Чехова выражает благодарность за помощь в организации ярмарки Областному центру народного творчества, городскому дому культуры «Родина», Сахалинской филармонии, Ассамблее народов Сахалинской области и ансамблю современной народной песни «Русский терем».