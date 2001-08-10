Лариса Качайкина представила южносахалинцам сольную программу "Выбирая себя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В доме культуры «Родина» состоялся концерт солистки военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисы Качайкиной. «Выбирая себя» - это первая сольная концертная программа, посвященная юбилейному году артистки.
Напомни, Лариса Качайкина – солистка Военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, гвардии прапорщик, преподаватель эстрадного вокала, кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание», лауреат и неоднократный победитель дальневосточных и российских конкурсов. Работу в оркестре начала в 2006 году, тогда солистка ансамбля песни и пляски Краснознаменного Дальневосточного военного округа переехала из Хабаровска в островную столицу. С тех пор Лариса Качайкина связала свою судьбу с Сахалинской областью, покорив всех великолепным вокалом и невероятной энергетикой.
Название концертной программы «Выбирая себя» выбрано не случайно. В последнее время Лариса уделяет много внимания себе и своему здоровью, чтобы быть примером для своих двух дочерей и радовать поклонников новым образом.
- В погоне за успехом в карьере, в заботах о здоровье наших детей, в желании оставить яркий след в истории, мы часто забываем о себе: не хватает времени и ресурсов. Спасая жизнь и здоровье Маруси, работая на износ, я сильно подорвала свое. Был период, когда с трудом выходила на сцену. И в один день я смогла сказать себе, что так нельзя. Стала заботиться о себе, похудела, занялась внешностью. Сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей и выбирать себя все чаще. Отсюда и название программы - это мое послание всем женщинам. Милые, цените и берегите себя!, - открыла секрет названия Лариса Качайкина.
«Выбирая себя» - по сюжетной линии это история сильной и одновременно слабой женщины, которая хочет быть счастливой. По жанровому наполнению - это фолк, эстрадные номера, военная лирика. Зрители услышали уже ставшие визитными карточками певицы «Заздравную» и «Посвящение женщине».
Конечно, большая часть программы это выступления солистки в сопровождении военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера майора Олега Шигалова. Музыканты исполнили попурри из самых разных композиций, в их числе и легендарный «Финальный отсчет» группы «Europe» и нестареющая «Ну что тебе сказать про Сахалин?» Яна Френкеля.
С особой теплотой зритель приветствовал семейный дуэт «Добрые люди» с дочерью Машей Качайкиной. История девочки знакома многим: за жизнь Маруси Лариса боролась с 2010 года, при финансовой помощи земляков было проведено 8 операций. Малышка, которая дышала через трахеостому и не могла говорить, сегодня поет вместе с мамой на сцене, доказывая, что материнская любовь способна творить чудеса. Свой дуэт они назвали «Добрые люди» - в честь всех тех отзывчивых людей, кто помогал, когда семья столкнулась с тяжелой болезнью ребенка. Маша и Лариса исполнили несколько полюбившихся зрителю композиций в их исполнении «Дорогою добра» и «Сахалинский гимн».
Приятным сюрпризом стало выступление самодеятельного хореографического коллектива «Аваланж», украсившего концертную программу необычными и яркими танцевальными постановками. Гости также увидели видеоролик, из которого можно было узнать о Ларисе Качайкиной не только как о музыканте, но и матери двух дочек. Так, зрители узнали, что гвардии прапорщик, родилась в семье военнослужащих, где в 6 поколениях все служили Родине. Девушка тоже решила связать свою жизнь с армией и стала военным музыкантом. Артисткой же Лариса мечтала быть с детства, и начала раньше, чем говорить - в 9 месяцев. А ее главная ценность — это люди, с которыми Ларису сводит жизнь.
Атмосфера концерта многим запомнится своей теплотой, словно встреча давних друзей которым Лариса Качайкина подарила свой музыкально-творческий вечер, представив свой безграничный вокальный диапазон и великолепное актерское мастерство. Ярким финалом стало исполнение известных шлягеров из 90-х Натальи Платицыной «Зажгите свечи» и «Также как все» Аллы Пугачевой.
Отметим, концерт солистки военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисы Качайкиной состоялся в канун Дня героя Отечества и во многом был посвящен тем, кто в эти дни на передовой отстаивает границы Родины. Военную лирику, воспевающую мужество и стойкость наших защитников, зритель приветствовал аплодисментами со слезами на глазах.
Лариса Качайкина - активный общественный деятель, организатор и ведущая нескольких конкурсов и фестивалей, в том числе для детей-инвалидов. Она часто проводит благотворительные концерты и старается подарить свое творчество многим. И в этот раз вырученные от продажи билетов на концерт средства будут направлены на покупку подарков к новому году для сахалинских бойцов в зоне СВО. По просьбам наших военнослужащих им отправят блюда корейской кухни и другие сахалинские деликатесы.
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