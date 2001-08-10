15 декабря в сахалинском краеведческом музее откроется археологическая выставка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 декабря в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки "Фрагменты истории. Керамика". Выставка познакомит посетителей с особенностями гончарных традиций, сложившихся на территории островного региона со времен неолита до позднего Средневековья. Гости увидят разнообразие форм археологических керамических сосудов, богатство декора и изменения в технологиях их изготовления, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.
«Фрагменты истории» представят керамические сосуды разных периодов, а также их научные реконструкции. «Музой» выставки станет копия Вестоницкой Венеры – древнейшей (из известных науке) керамической статуэтки. Ее возраст насчитывает почти 30 тысяч лет.
Также гостей ждет интерактивный блок, на котором можно будет буквально прикоснуться к истории и почувствовать себя археологом.
Выставка будет работать до 15 февраля.
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