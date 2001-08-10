На Сахалине впервые выставят африканскую коллекцию профессора РГГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Африка является вторым по величине континентом на планете и домом для множества разнообразных культур в более чем 50 странах. Исторически сложилось так, что Африка является родиной человеческой расы. Африка – огромный континент с многочисленными культурами и религиями, и в рамках одной и той же традиции существовали значительные различия, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском краеведческом музее.

Одной из самых известных форм искусства, пришедших из Африки, являются маски, которые использовались для самых разных целей, таких как церемонии, ритуалы, танцы или даже для отпугивания врагов. Африканские произведения искусства использовались (и до сих пор используются в некоторых культурах) как средство поддержания социальной стабильности как инструмент религии, социального порядка и социального контроля. Африканское искусство оказало сильное влияние на мировую историю и культуру.

14 декабря в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее откроется выставка «Мир духов Африки: маски и скульптура из коллекции Николае Медушевского». Впервые в Сахалинской области будут представлены различные предметы, отражающие многообразный и интересный мир культуры африканских племен. Все они – настоящие свидетельства человеческой жизни, ритуальных обрядов, веры в природу и духов. Посредством этих предметов будет раскрыто, как африканские племена видели и понимали окружающий мир.

Предметы, которые будут представлены на выставке, хранятся в частной коллекции доктора исторических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета Николая Медушевского. Он является ведущим специалистом по африканистике, автором ряда научных работ по культуре Африканского континента, в которых опирается на личный опыт изучения племенного искусства народов Африки. Более 100 предметов – маски, фигурки, шлемы народов Конго, Нигерии, Мали, Бенина, Гвинеи, Габона, Ганы и т.д. – являются предметом культурологического изучения, которое несомненно поможет обогатить российскую африканистику новыми знаниями.