Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале Союза художников России в Южно-Сахалинске состоялся показ фильма «Фагот» и творческий вечер режиссера Анны Артамоновой. Возможность пообщаться с автором фильма, актрисой, исполнителем собственных песен южносахалинцы получили благодаря ассамблее народов Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала председатель Совета Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова, визит режиссера фильма «Фагот» состоялся в рамках проекта «Уроки Дружбы», реализуемого Ассамблеей при поддержке Правительства Сахалинской области и Фонда президентских грантов.

- Мы знаем, что Президент Владимир Путин объявил следующий год годом семьи, но тема укрепления семейных ценностей, поддержки друг друга, дружбы между народами - актуальна всегда. Это фильм о семье военнослужащего и маленькой девочке, которая искреннее верит в своего отца. Эта картина также о всех нас, кто переживает сегодня за наших бойцов в зоне СВО. Да мы находимся далеко, но все мы поддерживаем их, проявляем свою сопричастность, верим в них, - поделилась Майя Кириллова.

Режиссеру и актрисе Анне Артамоновой тема поддержки защитников Родины близка как никому, с июля 2022 года в автор-исполнитель собственных песен часто бывает в зоне СВО, выступая с концертами для бойцов. Прототипом героини кинокартины стала история реальной девочки, которая переехав из Донецка, попала в один класс с дочерью Анны. В фильме «Фагот» снимались всего три профессиональных актера, все остальные - настоящие бойцы и медсестры.

- Для меня было важно, когда я создавала этот фильм, сделать настоящую, искреннюю и пронзительную историю. И конечно, же хочется чтобы зрители почувствовали, что мы поддерживаем всех тех, у кого родные и близкие сейчас участвуют в СВО, - рассказала Анна Артамонова и поддержала идею проекта «Сопричастность», реализуемого в Южно-Сахалинске. - Я только что вернулась из Запорожской области, и вы даже не представляете насколько важно бойцам чувствовать нашу поддержку. Письмо от ребенка и даже связанные с любовью носочки для них порой важнее чем продуктовые посылки, ведь каждый вкладывает часть своей души в эти вещи. Они с удовольствием получают такие подарки, детскими рисунками украшают свое место пребывания, это очень важно.

Участниками показа фильма «Фагот» стали ребята из «Движения первых» и заинтересованные южносахалинцы. После состоялось обсуждение, где гости делились впечатлениями от просмотра. Также Анна Артамонова исполнила несколько своих песен, среди них премьера. Песню «Победа» автор сочинила во время последней поездки в зону СВО и исполняла ее перед бойцами, широкой публике, которой стали южносахалинцы, она была представлена впервые.

Добавим, проект «Сопричастность» был инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин.

До 10 декабря в рамках проекта ведется сбор посылок к Новому году и любой житель может поучаствовать.

Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет