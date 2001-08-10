Новое художественное пространство появится в центре Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центральный выставочный зал «Современник» появится на месте бывшего магазина с одноименным названием в 2024 году. Здесь будут проходить выставки из музейных фондов Сахалинской области и ведущих музеев России.

– Открытие центрального выставочного зала «Современник» – это еще один значимый шаг в реализации проекта в сфере культуры «Художники Сахалинской области», – отметила Нонна Лаврик, министр культуры и архивного дела Сахалинской области. – Сегодня мы готовим каталог «Изобразительное искусство Сахалинской области. Золотой фонд». Отобрано около 1000 произведений островных авторов разного временного периода, начиная со становления сахалинского профессионального изобразительного искусства в 50-х годах 20 века. Открытие крупной выставочной площадки – возможность показать жителям и гостям региона «золотой фонд» сахалинских художников.

Новое арт-пространство сможет вмещать работы любого типа, размера и объема. Задача галереи – демонстрация достижений в области искусства не только из фондохранилищ государственных музеев Сахалинской области, но и ведущих музеев России – Государственной Третьяковской галереи, Эрмитажа, Музея русского искусства и других.

– До 5 декабря подрядчик планирует полностью завершить работы по сносу аварийных построек, прилегающих к центральному зданию «Современника», и вывозу строительного мусора. Сразу после этого на площадку зайдет инвестор и в течение 2024 года возведет новые современные здания, – рассказал директор департамента по управлению муниципальным имуществом Андрей Меренков.

Здания художественной галереи не будут выбиваться из общего архитектурного облика центральной части Южно-Сахалинска. Проект предусматривает несколько этажей и переход между новыми крыльями. В них разместят мастерские и выставочный зал. Изюминкой галереи станет то, что часть произведений, экспонируемых в крыльях-пристройках, будет видна с улицы прохожим.

После завершения всех работ в центральном здании планируется обновление фасада, чтобы эстетично объединить старый «Современник» с новыми сооружениями.