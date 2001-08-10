В Южно-Сахалинске открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области открылась выставка «Чехов. Осень. Урожай», вдохновлённая богатством творческой жизни писателя. Это завершающая глава масштабного проекта «Четыре сезона А. П. Чехова», который стартовал в год 160-летия со дня рождения писателя, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Каждая из экспозиций достаточно мобильна. Первой в рамках проекта была выставка «Сахалинская зима Чехова», сейчас она встречает гостей в аэропорту Южно-Сахалинска. С выставкой «Весеннее обострение» в настоящий момент знакомятся жители районов Сахалинской области. А «Лето с Чеховыми» скоро переедет в постоянную экспозицию. За каждым из проектов стоит серьёзная научно-исследовательская работа, логично завершаемая выставкой «Чехов. Осень. Урожай», – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Открытие выставки решили провести по-чеховски: у самовара с домашним вареньем, ягодами и выпечкой.

– Одним из важнейших моментов в жизни писателя стала поездка на остров Сахалин, работа над одноимённой книгой и её издание. С этого момента произведения А. П. Чехова становятся более глубокими, остросоциальными. Таким образом, поездка на Сахалин дала свои плоды, и писатель собирал с неё «урожай» впечатлений ещё долгие годы, – поделилась куратор выставки Мария Овчаренко.

Рассказывая о творческих успехах, не могли не упомянуть и обстановку, в которой жил и творил классик после сахалинского путешествия. Три имения, где в разные годы жила семья Чеховых, – Таганрог, Мелихово, и Ялта. Несколько поколений жили здесь под одной крышей, ухаживая за садом и угодьями, собирая с них урожай. Из дневника «мелиховского летописца» – Павла Егоровича Чехова, отца писателя, а также из писем членов семьи можно узнать, когда собирали урожай овса, какие ягоды выращивали и какое варенье варили, в какой месяц высаживали розы в саду, и многое другое. Цитаты из его писем на открытии выставки зачитал победитель конкурса чтецов «Живое слово» Максим Лендьел – под музыкальное сопровождение в исполнении Анны Кравчук.

Известно, что в Ялте Антон Павлович собственноручно заложил сад, в котором сажал черешню, шелковицу и миндаль. По словам современников, «у всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы». На выставке «Чехов. Осень. Урожай» показаны виды Мелихова и Ялты, находятся предметы домашнего обихода чеховской семьи и семена упоминаемых растений. Творческий «урожай» сахалинской поездки представлен экспонатами из фондов музея книги А. П. Чехова, погружающих в атмосферу «просахалиненных» произведений классика.

– Я первый раз на Сахалине, сама коренная москвичка, но моя бабушка родом из Александровска-Сахалинского, кстати, звали её Сахалина! И я всегда мечтала побывать на острове. Я очень рада, что попала в такой чудесный музей и сразу на открытие выставки, всё сделано очень оригинально, буду всем рекомендовать ваш музей к посещению, – поделилась впечатлениями посетительница выставки Елизавета Тепикина.

Отметим, что выставка «Чехов. Осень. Урожай» будет работать в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» до 29 января 2025 – дня рождения писателя.