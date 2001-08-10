Поэт Николай Тарасов встретился с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» прошла творческая встреча с членом Союза писателей России, поэтом, прозаиком, Николаем Тарасовым «Каждый день я слышу музыку». Мероприятие состоялось при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Мы всегда старались развивать верное отношение к родному языку и литературе, приобщать молодёжь к культуре. Здорово, что у нас есть Вы и Ваше творчество, которое помогает прививать любовь не только к русскому языку, но и к родному краю, – подчеркнула заместитель директора музея книги Чехова Анастасия Степаненко.

Николай Тарасов ответственный секретарь Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, автор более 20 книг стихов и прозы. Его литературное творчество включает в себя множество произведений, которые отличаются естественностью, глубоким содержанием, лаконизмом и изящным стилем. Художественные образы и музыкальность стихотворений Николая Тарасова вдохновили известных композиторов на создание песен к нескольким художественным кинофильмам и телесериалу, снятых киностудиями им. М. Горького, «Мосфильмом» и компанией «Всемирные Русские Студии».

Во время встречи Николай Антонинович рассказал, какое влияние на него оказала музыка, как он познакомился с шедеврами итальянского творчества с «трофейных пластинок», а больше всего его впечатлил масштаб личности и таланта Энрико Карузо. И в память о литературном вечере подарил музею книги Чехова свою книгу «Письма о бельканто».

Отметим, что творчество Николая Тарасова изучается по образовательной программе литературного краеведения в школах Сахалинской области. Поприветствовать поэта и писателя пришли ученики средней образовательной школы №16 г. Южно-Сахалинска: лауреат конкурса «Живое слово» Аяна Турдумаматова, участник городских конкурсов чтецов Егор Губанов, лауреат конкурса «Живая классика» Алина Гречко, победитель конкурса «Заяви о себе» Алексей Чен, руководители Ольга Якимова и Татьяна Исаченко, воспитанница Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска, победитель конкурса чтецов «Живое слово» София Юшко, руководитель Дина Шамрай. Ребята прочитали несколько стихотворений Николая Тарасова под музыкальное сопровождение, живой иллюстрацией к ним стала песочная анимация от художник-бутафора Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова Виктории Ведьмаковой.

Ещё одним музыкальным сюрпризом в этот вечер стало выступление автора и исполнителя Ольги Смирновой.

Ну а главным украшением «Литературной гостиной в музее» стали, конечно же, стихи Николая Тарасова в авторском прочтении под аплодисменты зрителей!