Тихоокеанское
информационное агентство
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15:12, | Новости культуры Сахалина и Курил

В сахалинском краеведческом музее открывается выставка "Пчелы и осы Сахалина"

В сахалинском краеведческом музее открывается выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 25 ноября в Сахалинском областном краеведческом музее открывается выставка: "Пчелы и осы Сахалина". Авторы выставки – сотрудники естественнонаучного отдела – Андрей Валерьевич Зайцев и Александр Витальевич Вертянкин, рассказали ТИА "Острова" в музее.

На выставке будут экспонироваться коллекции диких пчел (включая шмелей) и ос (включая шершней) острова Сахалин из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и из частных коллекций. Будет показано их видовое разнообразие на острове, гнезда, ареалы, особенности биологии, размножения, значение в природе. На выставке будут демонстрироваться видеоролики, отснятые сотрудниками музея в южной части острова Сахалин.

Выставка будет работать до 25 декабря.

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