Сахалинские библиотекари и писатели пообщаются с коллегами из Луганской народной республики и Тюмени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Телемост между литераторами и библиотекарями города Краснодона Луганской народной республики, Тюменской и Сахалинской областей пройдет 25 ноября в 18.00. Мероприятие станет формой участия островитян в X фестивале-конкурсе поэзии и авторской песни "Муза Новороссии", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Организатором телемоста выступит литератор Краснодона, член Союза писателей России Людмила Гонтарева. Она расскажет об успехах писателей-земляков, совместных проектах и новом номере альманаха «Территория слова», среди авторов которого представлены 11 поэтов и прозаиков Сахалинской области.
Встреча состоится в зале заседаний СахОУНБ. Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-02.
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