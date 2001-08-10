Сахалинские библиотекари и писатели пообщаются с коллегами из Луганской народной республики и Тюмени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Телемост между литераторами и библиотекарями города Краснодона Луганской народной республики, Тюменской и Сахалинской областей пройдет 25 ноября в 18.00. Мероприятие станет формой участия островитян в X фестивале-конкурсе поэзии и авторской песни "Муза Новороссии", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Организатором телемоста выступит литератор Краснодона, член Союза писателей России Людмила Гонтарева. Она расскажет об успехах писателей-земляков, совместных проектах и новом номере альманаха «Территория слова», среди авторов которого представлены 11 поэтов и прозаиков Сахалинской области.

Встреча состоится в зале заседаний СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-02.