Сотруднице смирныховской ЦРБ, начислявшей своему мужу незаконную зарплату, дали условный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные Поронайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора одному из должностных лиц ГБУЗ "Смирныховская центральная районная больница" в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием и судом установлено, что супруг осужденной работал водителем отделения скорой медицинской помощи лечебного учреждения. Осужденная, используя свое служебное положение, предоставляла в ГУ - Сахалинское отделение фонда социального страхования Российской Федерации табели использования рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных ее супругом нормативных смен с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что послужило основанием для необоснованного получения им специальных социальных выплат.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Смирныховского района.

Приговором Смирныховского районного суда сахалинке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.