На Сахалине открылась выставка фарфоровых цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Теплый мир холодного фарфора" сахалинской мастерицы Натальи Хан представлена в главной областной библиотеке и предлагает посетителям 16 произведений искусства, созданных в технике керамической флористики, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Творческий талант Натальи, бухгалтера по профессии, раскрылся после выхода на пенсию. Она обучалась своему мастерству у настоящих профессионалов. Ее уникальные композиции, вылепленные вручную и раскрашенные масляными красками, максимально точно передают мельчайшие нюансы формы и природные оттенки цветов.

Выставка расположена в фойе 3-го этажа СахОУНБ и будет работать до 30 ноября.

Телефон для справок +7 (4242) 45-25-27.