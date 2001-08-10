Неделя документального кино о событиях и героях СВО пройдет в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта "Знание. Кино" в малом зале ККЗ "Октябрь" бесплатно покажут фильмы, поднимающие важные патриотические темы. В списке картин - "Свои среди чужих" производства ГАУК "Кинодосуговое объединение".
Неделя документального кино расскажет о событиях в Крыму и Донбассе, о героях Специальной военной операции и людях, чьи жизни были затронуты этими историческими потрясениями.
Каждый день с 13 по 19 ноября зрители смогут увидеть фильмы:
- "Где проходит граница?" (12+, реж. Александра Франк)
- "Герои среди нас. Марьяна Наумова" (12+, Российское общество "Знание")
- "Донбасс. Признанный" (12+, реж. Владимир Агранович)
- "Свои среди чужих" (12+, реж. Вячеслав Деняков)
Расписание показов и бесплатные билеты на сайте sakhkino.ru и в кассе ККЗ "Октябрь", тел: 22-41-09.
Организатор показа - Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
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