Неделя документального кино о событиях и героях СВО пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта "Знание. Кино" в малом зале ККЗ "Октябрь" бесплатно покажут фильмы, поднимающие важные патриотические темы. В списке картин - "Свои среди чужих" производства ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Неделя документального кино расскажет о событиях в Крыму и Донбассе, о героях Специальной военной операции и людях, чьи жизни были затронуты этими историческими потрясениями.

Каждый день с 13 по 19 ноября зрители смогут увидеть фильмы:

- "Где проходит граница?" (12+, реж. Александра Франк)

- "Герои среди нас. Марьяна Наумова" (12+, Российское общество "Знание")

- "Донбасс. Признанный" (12+, реж. Владимир Агранович)

- "Свои среди чужих" (12+, реж. Вячеслав Деняков)

Расписание показов и бесплатные билеты на сайте sakhkino.ru и в кассе ККЗ "Октябрь", тел: 22-41-09.

Организатор показа - Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.