Тихоокеанское
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Цикл выставок лучших работ островных художников открылся на Сахалине

Цикл выставок лучших работ островных художников открылся на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине открыли Цикл выставок "Во времени и пространстве" открыли в островной столице. В зале детской художественной школы собрано более 80 работ островных авторов - членов "Союза художников России". Первый выставочный проект "РОСТ" раскрывает этапы становления и развития изобразительного искусства на Сахалине. Экспозицию открыли губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.

- Друзья, поздравляю вас с большим культурным событием. Эта выставка -итог работы островных авторов за несколько десятилетий. Чтобы отобрать картины, проводилась большая работа. Представленные здесь полотна - лишь часть нашего "золотого" фонда, в который включено около тысячи произведений сахалинских авторов. В декабре этого года издадим каталог, в который войдет большинство работ. А в следующем году планируем открыть выставочный комплекс в бывшем торговом доме "Современник" - напротив Новой сцены Чехов-центра, - обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.

- Проект "Художники Сахалинской области", который инициализировал губернатор Валерий Игоревич Лимаренко, даст возможность жителям и гостям города познакомиться с этапами становления и развития изобразительного искусства на Сахалине, а также познакомит с новыми именами в этой сфере. Мне понравилось, как оформлено пространство выставочного зала, содержательная часть. Приветствую это начинание. Такие выставки будут популяризовать наших художников, делать их более узнаваемыми и в целом повысят уровень города как культурной столицы Сахалинской области, - подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин.

На выставке представлены картины, над которыми сахалинские художники трудились с 50-х годов прошлого века. Произведения отобраны из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерских художников. Изучая их, зритель погружается в историю островного региона, знакомится с традициями коренных народов, бытом советских и российских семей, особенностями трудовых коллективов.

Так, Вениамин Ридель в своей работе "Старое и новое. Южно-Сахалинск строится" рассказывает, как в островной столице возводились панельные дома для переселенцев с материка. Художник приехал на Сахалин в начале 60-х годов и увидел новый мир, который рождается буквально на глазах.

- Смотришь на картину и удивляешься. Панельные дома для нас - это обыденность. Однако от картины веет свежестью, чем-то новым и юным. Думаю, это связано с личными переживаниями автора, которые ему удалось передать с удивительной точностью, - рассказал посетитель выставки Павел Крюков.

На выставке представлены в том числе работы современных авторов. Так, в картине "Ближе к небесам. Посвящается Антонио Гауди" художник Дё Сон Ен метафорически изобразил момент смерти великого испанского архитектора.

- Мы видим, как в островном регионе развиваются театральное, вокальное и изобразительное искусства. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось профессиональным авторам. И все к этому идет. Скоро у нас откроется "сахалинская Третьяковка" и эти работы перейдут туда. Рад, что прогресс в области искусства случился, - поделился мнением островной художник.

Отметим, в этом году в островном регионе запустили проект "Художники Сахалинской области". Для его реализации провели большую работу. Открылись выставочные пространства в ТРК "Сити Молл", аэропорту Южно-Сахалинска, на территории бывшего здания "Ростелеком", выставочном зале АРТ-резиденции "Маяк".

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