Второй сезон проекта "Театр - Школа. Школа - Театр" стартовал на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском театре кукол прошло торжественное открытие второго сезона проекта "Театр - Школа. Школа - Театр", который реализуется в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Первыми открыли новый сезон проекта учащиеся театрального отделения Детской школы искусств № 2 Южно-Сахалинска. На сцене театра кукол ребята показали творческие номера, в том числе миниатюры спектаклей. Участие во втором сезоне принимают 114 школьных театральных студий и 2375 сахалинских артистов из всех районов области.
- Театральная деятельность в школах крайне важна для развития творческих способностей у детей. Участие в спектаклях способствует раскрепощению и высвобождению внутренних талантов, о которых ребята даже не подозревали. Радует и то, что педагоги проявляют заинтересованность к развитию студий актерского мастерства, проходят профессиональную подготовку, повышают свои знания в этом направлении, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
На территории региона проект реализуется с 2022 года. Его цель - создание условий для творческого, интеллектуального, духовно-нравственного и культурного развития подрастающего поколения. В рамках проекта "Театр - школа. Школа - театр" юные сахалинцы посещают мастер-классы по актерскому мастерству, учатся сценической речи, а педагоги получают знания по организации работы творческих студий.
В рамках проекта "Театр - Школа. Школа - Театр" создана межведомственная рабочая группа по открытию и развитию школьных театров в островном регионе. В ее состав вошли сотрудники министерств образования и культуры, а также специалисты подведомственных учреждений культуры и образования региона совместно с Сахалинским отделением союза театральных деятелей Российской Федерации.
С начала реализации проекта в Сахалинской области число театральных студий возросло с 59 до 114. Увеличилось и количество обучающихся в школьных театрах: в 2022 году - 1647 человек, на 1 октября 2023 года - 2375 человек.
- Приобщение к классике, вот чего не хватает сегодняшним школьникам. Через театральные постановки мы прививаем ребятам эту неотъемлемую часть нашей культуры. За время действия проекта невооруженным глазом виден прогресс и стремление детей развиваться. Они стали победителями фестиваля "Театральные острова". Дальше - больше! - отметила руководитель школьной театральной студии "Маска" СОШ № 3 с. Огоньки Оксана Малова.
Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. Так, в 2023 году в Сахалинском Государственном Университете открыто новое направление по профилю "Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации". В сентябре и октябре Сахалинский колледж искусств совместно с Хабаровским государственным институтом культуры и Театральным институтом имени Бориса Щукина провели курсы повышения квалификации. В последнем они пройдут также с 22 по 24 ноября. 24 ноября в рамках областной конференции по развитию дополнительного образования в Сахалинской области будут представлены тематические мастер-классы для педагогов, реализующих программы театрального искусства.
Кроме того, для участников проекта "Театр - Школа. Школа - Театр" пройдут конкурсы школьных театров, профильная смена и подведение итогов на Фестивале "Театральные острова" в мае-июне 2024 года.
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