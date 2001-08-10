Презентация девятого тома альманаха "Победители" состоялась в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Издание посвящено переломному в истории Великой Отечественной войны 1943 году. На страницах книги по крупицам собраны удивительные воспоминания героического поколения Победителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии приняли участие герои нового альманаха, его авторы, близкие ветеранов, первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. От имени Сергея Надсадина гостей поприветствовал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.
- Альманах "Победители" - летопись искренних, правдивых, пронзительных, восхищающих рассказов о судьбах целого поколения. Великая Отечественная война коснулась в нашей стране почти каждой семьи. Воспоминаниями о своих родных на страницах альманаха делятся и потомки героев. Они гордятся подвигом своих дедов и прадедов и таким образом выражают дань уважения их мужеству, доблести, самоотверженности, - сказал Дмитрий Хайбриев.
Идея увековечить память об участниках Великой Отечественной войны принадлежит депутату Государственной Думы от Сахалинской области Георгию Карлову.
- Уже на протяжении 10 лет мы ведем кропотливую работу над изданием альманаха "Победители". Каждый том - это уникальные свидетельства непосредственных участников исторических событий. Для моей семьи события 1943-го года тоже близки. Мой дед пропал без вести под Сталинградом. Мы до сих пор не можем установить точное место его гибели. Дань уважения отдаем, посещая памятник на Мамаевом кургане в Волгограде. В каждой семье есть свой герой Сталинградской битвы. Сражения, которое стало по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне, - отметил Георгий Карлов.
- Создание альманаха - очень важная работа. Ей отведена большая роль в деле патриотического воспитания молодежи. Я в пятнадцать лет пошел воевать. Принимал участие в освобождении Южного Сахалина от японских захватчиков. Все вершилось на моих глазах. Других людей, которые собрались сегодня в этом зале. Для нас торжественная презентация девятого тома альманаха "Победители" еще и возможность увидеть друг друга, пообщаться, - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев.
Девятый том альманаха "Победители" посвящен 1943 году - решающему в Великой Отечественной войне. В него вошли истории 30 представителей военного поколения. В числе героев - ветераны труда, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Планируется, что в ближайшее время издание поступит в библиотеки и школы всех районов Сахалинской области.
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