Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшие стихи разных русских поэтов будут звучать всю ночь вместе с живой музыкой в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" в Соборе Святого Иакова на проспекте Победы, 26Б на концерте под названием "Ночь в соборе - ночь поэзии и музыки" в субботу 4 ноября с 18:00 по 22:00 - можно прийти в любое время и присоединиться к красоте искусства.

Искусство поэзии и музыки этой ночи объединит многих поэтов и исполнителей острова Сахалин - Марьяна Герасименко (вокал, скрипка), Никита Клеваный (аккордеон), Екатерина Завалишина (вокал) и другие.

Подарите эту романтическую волшебную ночь поэзии и музыки своим любимым!

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора. По единой карте сахалинца могу жители города 55+ приходить бесплатно. Выбор мест свободный.

Телефон для справок: 8984-180-77-40, 76-04-72