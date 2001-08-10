На Сахалине почтили память писателя Константина Гапоненко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер памяти, посвященный 90-летию сахалинского писателя, краеведа, члена Союза писателей СССР, Почетного гражданина Сахалинской области Константина Гапоненко прошел в главной библиотеке островного региона 30 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Вечер собрал близких друзей, учеников, коллег, педагогов и тех, кто лично знал Константина Ерофеевича.

Директор главной островной библиотеки Валентина Малышева в своем выступлении рассказала о дружбе, совместных мероприятиях, работе писателя в стенах учреждения, а также поделилась своими воспоминаниями о нем.

- Есть книга «Надежные люди», вот она отражает всю суть Константина Ерофеевича. Он был надежный человек, надежный сотрудник, надежный товарищ, друг, гражданин своей страны, надежный муж, отец, дедушка и прадедушка. Именно на таких надежных людях держится вся наша жизнь, это замечательно что рядом с нами есть такие люди. — отметила Валентина Малышева.

Константин Ерофеевич большое время уделял работе в архивах Сахалинской области. Теперь его документы, рукописи, фотографии и многое другое хранится в государственном историческом архиве Сахалинской области. Подробно о личном фонде рассказала ведущий архивист отдела информации, публикации и научного использования документов ГИАСО Анна Васькина:

- Человек очень многогранный, интересы у него были обширные. Он был открытым человеком и это прослеживается в его личном фонде.

Своими воспоминаниями о педагогической деятельности Константина Гапоненко и его поисковой работе с подрастающим поколением поделилась общественный деятель, краевед, руководитель отряда красных следопытов «Поиск» при холмском Доме пионеров Софья Демиденко.

Темы патриотизма, воспитания подрастающей смены, сохранения памяти и преемственности поколений пронизывают всё творчество сахалинского писателя. Подробно о совместной работе с Константином Гапоненко и его писательской деятельности рассказал председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Иванча.

По семейным обстоятельствам дочь писателя, Марина Гапоненко, не смогла присутствовать на тематическом вечере, но прислала большое обращение для всех гостей, в котором поделилась воспоминаниями об отце:

- Вообще, для села наша семья была редким исключением. Не потому, что отец был директором школы, а потому, что он был глубоко интеллигентным человеком, большим ценителем литературы и искусства, несущим культуру в народ, хотя родился в простой сельской семье. В наш дом люди шли со всеми своими бедами и радостями, а чаще всего просто пообщаться. Наверное, не было дня, чтобы к нам не зашел кто-то из соседей, односельчан, наших друзей, не заехал проездом кто-то из города. Помним, как в непогоду приходили переночевать или просто обогреться совсем незнакомые люди».

Константина Ерофеевича не стало 23 января 2019 года. Он многое успел в этой жизни: окончил исторический факультет ЮСГПИ, создал школьный музей боевой славы, прошел со своими учениками по местам боев в Холмском и Смирныховском районах, работал председателем исполкома Чаплановского сельского Совета, избирался депутатом Холмского городского собрания, занимался литературным творчеством. Из-под пера Константина Ерофеевича вышло около двадцати книг, множество публикаций в литературных сборниках, журналах и газетах. Писатель всегда поддерживал тесные связи с учреждениями культуры, активно участвующими в патриотическом воспитании сахалинцев и курильчан. Его книги передают живые мысли, образы, интонации, а также не лишенную юмора речь автора. Через свои произведения он и сегодня говорит с нами. О самом главном.