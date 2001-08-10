3 ноября в кинотеатре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 ноября в 15:00 киноконцертный зал "Октябрь" приглашает на показ фильма "Императрицы" по специальной цене - 150 рублей, рассказали ТИА "Острова" в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Историческая драма о первых императрицах Российской империи погружает зрителя в эпоху дворцовых переворотов, а видеокомментарии экспертов - музейщиков, историков, психологов - помогают разобраться в смутном времени интриг и борьбы за власть.

Спецпоказ фильма "Императрицы" (12+) приурочен ко Дню народного единства и состоится 3 ноября в 15:00 в малом зале ККЗ "Октябрь".

Билеты уже в продаже. Цена билета - 150 рублей. Доступны по Пушкинской карте.

Приглашаем также окунуться в эпоху императорских балов и сделать памятные снимки на "царской" фотозоне в большом зале ККЗ "Октябрь". Стилизованная фотозона работает до 7 ноября.

Организатор показа - Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.