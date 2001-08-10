Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают на встречу с алтайским художником-графиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всех желающих приглашают на встречу с алтайским художником Саяном Топоевым. Она состоится в краеведческом музее 5 ноября в 15:00. Встреча пройдет в лекционном зале на цокольном этаже, где работает персональная выставка "Я рисую музыку". Автор познакомит Вас со своими работами, расскажет о своем творческом пути и покажет, как пишет картины, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Вдохновение Саян Топоев черпает в музыке горлового пения и переносит на художественное полотно героические сказания, легенды и эпос тюркской культуры.

В настоящее время художник живет и работает на Сахалине. Помимо основной работы и творчества, Саян Топоев с 1996 года занимается греко-римской борьбой, имеет звание "Мастера спорта России" и является членом Федерации по греко-римской борьбе. В 2008 году он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в городе Грозном, участвовал в боевых действиях. В 2014 году осуществлял охрану общественного порядка и безопасности при проведении Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи. Награжден дипломом и памятной медалью Президента Российской Федерации Владимира Путина. Неоднократно награждался нагрудными медалями за отличие в службе.

На встрече у Вас будет уникальная возможность узнать о жизни и творчестве автора выставки от него лично, задать свои вопросы и прикоснуться к искусству.

Вход свободный.